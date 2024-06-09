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カネボウ メジャーリーグ MLB ベースボール 野球 ピンバッジ 27個
商品番号 T26982256361
商品名

カネボウ メジャーリーグ MLB ベースボール 野球 ピンバッジ 27個
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

@商品について2002年発売、カネボウフーズ、メジャーリーグベースボールガム、付属のメジャーリーグピンバッジ27個です。@状態について新品未使用品ですが、長期保管品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。@発送について簡易包装で大切に発送致します。　発送方法は、送料追加により、ネコポス、レターパックライトでの発送も可能ですので、ご希望の場合、ご購入前にご相談下さい。
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