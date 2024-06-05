ヤクルト　村上選手　ユニフォーム　ファンクラブ限定　crewユニ　Ｌサイズ

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商品詳細
ヤクルト村上選手のユニフォームになります。2023ファンクラブ限定のものになります！一度球場で着て洗濯しました！サイズはＬサイズなので、私服の上から着れます！自分も一度の着用は私服の上からなので、汗とかの心配はありません！素人保管になりますので、気にならない方でお願いします！写真はドラム式洗濯機にておしゃれ着洗濯をしたので、ダメージは少ないと思います！梱包の際にシワになってしまったらすいません！野球チーム···東京ヤクルトスワローズ種類···ユニフォーム#村神様#ヤクルト#村上#ユニフォーム
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