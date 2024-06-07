ボウブランド 　グリップ（3本入）ブラウン×６個【ノンパッケージ品】①

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商品詳細
※こちらは、「らくらくメルカリ便／ネコポス」で発送の為、パッケージから出した状態【ノンパッケージ品】でのお届けになります。※［パッケージはつきません］のでご了承頂いた上でご購入下さい。＊包装見本は、カラーは違いますが、写真②の状態でお届けになります。☆【ボウブランド】 グリップテープ3本巻＊最高級のスーパーウェットタイプ・オーバーグリップ。しっとりとしたウェット感は「超感覚ウェット」と呼ばれるほど心地よく鋭いグリップ感を実現しています。その驚異的な耐久性とウェット感の保持は「一度使ったら離せない」とシリアスなプレーヤーの間で圧倒的な支持を得ています。■商品名：ボウブランド プログリップ（スーパーウェット3本巻）■品番：BOW003■サイズ：105cm×25mm×0.7mm■定価（1個）：1.155円（消費税込）★値下対応は出来ません。★コメント不要で、即ご購入が可能です。
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