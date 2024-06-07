ヨネックス　アイガード　ソフトケース付

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商品詳細
ヨネックスのアイガード新品未使用ですオンラインストアで購入しました透明ですが、眩しさを軽減するようです色付きグラスが苦手な方、スポーツ時の目の保護にスポーツグラス紫外線カットくもり止めアイガード目の保護マラソンウォーキングテニス球技値下げ交渉はご容赦下さいm(__)m
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