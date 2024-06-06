【新品】Wilson　ウィルソン プロオーバーグリップ　ホワイト　30本入

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☆ご購入前にプロフ必読お願いします☆‼️在庫残りがわずか、早い者勝ち‼️‼️基本的には支払い後の翌日〜3日で発送します‼️‼️お急ぎの方はご購入前に必ずコメント下さい‼️‼️複数購入希望の方はご相談ください‼️商品説明： こちらの商品は並行輸入品ではなく、国内正規品です。 このグリップは海外版と日本版があるので注意ください。海外版は薄く、細い。日本版は厚く、太い。エンドテープが黒いのは日本版、白いのは海外版です。よく量販店で見るのは日本版です。性能は言わずもがな、ウェットの維持性が高く、耐摩耗も高いと思います。他のメーカーだとすぐボロボロ割れたり、削れたりしますがこれは全然保ちますし快適です。 PROOVERGRIP専用に開発された不織布で、ポリウレタンをたっぷり使用した贅沢な表面加工。抜群のフィット感を可能にしたMADEINJAPANのこだわり。R・フェデラー、錦織圭など、多数の世界トップ選手も愛用する信頼のオーバーグリップ。他に出品している商品とまとめて発送をご希望でしたら、値下げは可能ございます。コメント欄より連絡下さい。 #BBJSテニス※最安値で販売しているため、値下げ交渉はご遠慮ください。※状態：新品、未開封。※イタズラ防止のため、コンビニ払い・ATM払いは当日お支払いをお願いします。当日のご入金は出来ない場合、購入前に必ず連絡ください。※支払い後、購入者の都合で取引をキャンセルすることができない。※領収書の発行は行っておりません。※返品・返金等は一切対応しておりません。※購入後のクレーム等は一切受け付けておりません。※突然の購入、割り込みOKです。基本的に交渉中でも早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。【検索用】#ウィルソン#Wilson#グリップテープ#バドミントン#テニス種類...グリップテープ