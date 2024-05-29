江戸末～明治期 古備前 緋襷擂鉢 備前焼 すり鉢 花器 花入 フラワーベース

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中世以来の窯・備前と丹波の比較と鑑定｜株式会社 栄匠堂 中世以来の窯・備前と丹波の比較と鑑定｜株式会社 栄匠堂

江戸末期～明治初期古備前緋襷擂鉢です。本体のみ。付属品なし。無銘。経年のスレやソゲ、汚れあり。ニュウあり（画像7、8）。【サイズ】幅：38.6cm奥行：35cm高さ：最大17cm高台径：18cm重量：4.8kg素人計測のため多少の誤差はご容赦ください。【コンビニ・はこぽす受取不可】ゆうゆうメルカリ便120サイズ以上のコンビニ・はこぽす受取不可です。ご注意ください。また、ゆうゆうメルカリ便の仕様により配達日時は指定できません。【値下げ不可】こちらの商品は値下げできません。#Bizen_ware#BizenYaki#Flower_vase陶磁器茶陶やきもの工芸品伝統工芸コレクション花瓶水盤花生変形花器Hidasukiヒダスキ火襷レトロビンテージアンティーク食器調理器具インテリア置物華道具茶道具水槽金魚鉢メダカ鉢