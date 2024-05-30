YONEX、ヒュージョンレブ27cm

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商品詳細
対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...27cm使用済みのシューズですので傷汚れ等ありますので、写真を見てコンディションをご確認後ご購入してください。神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があれば、コメント頂ければ返答致しますのでご検討ください。
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