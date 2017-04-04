大谷翔平　キャプテン翼　高橋陽一　アクスタ　激レア

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商品詳細
新品未使用 激レア日本製アクリルスタンド保管品 中で少しズレたので開封してますがなおしただけです♪キャプテン翼 高橋陽一 大谷翔平 バッティング ピッチング 送料無料 ネコポス 濡れ防止梱包致します♪かなり古い商品です♪綺麗な方ですが 袋に少し痛み有り 個人的主観ペット無し タバコ吸いません！上記記載ご理解頂ける方の取引きで宜しくお願い致します♪野球チーム···大リーグ・MLB大谷翔平 高橋陽一キャプテン翼
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