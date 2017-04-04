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大谷翔平　キャプテン翼　高橋陽一　アクスタ　激レア
商品番号 L10050723875
商品名

大谷翔平　キャプテン翼　高橋陽一　アクスタ　激レア
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　激レア日本製アクリルスタンド保管品　中で少しズレたので開封してますがなおしただけです♪キャプテン翼　高橋陽一　大谷翔平　バッティング　ピッチング　送料無料　ネコポス　濡れ防止梱包致します♪かなり古い商品です♪綺麗な方ですが　袋に少し痛み有り　個人的主観ペット無し　タバコ吸いません！上記記載ご理解頂ける方の取引きで宜しくお願い致します♪野球チーム···大リーグ・MLB大谷翔平　高橋陽一キャプテン翼
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