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ソフトテニス　ネクシーガ90G 本日限定値下❗️
商品番号 K77973540634
商品名

ソフトテニス　ネクシーガ90G 本日限定値下❗️
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXNEXIGA90Gガットはライジングストーム黒30ポンドで2023/5/19張りたて‼︎新品購入して使用してましたが、買い替えのため出品します。エッジガードを付けてましたので、まぁまぁ綺麗かと思います。商品の状態写真でご確認ください。
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