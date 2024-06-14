ソフトテニス　ネクシーガ90G 本日限定値下❗️

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商品詳細
YONEXNEXIGA90Gガットはライジングストーム黒30ポンドで2023/5/19張りたて‼︎新品購入して使用してましたが、買い替えのため出品します。エッジガードを付けてましたので、まぁまぁ綺麗かと思います。商品の状態写真でご確認ください。
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http://narcologia.ru/goods/pompous995123.html
http://narcologia.ru/goods/update865395.html
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