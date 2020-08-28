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イチロー直筆サインボール
商品番号 E28694533313
商品名

イチロー直筆サインボール
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 7,105 円
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商品詳細

1994年後半にいただいたサインになります。ボールは球団ボール
http://narcologia.ru/goods/septet195019.html
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