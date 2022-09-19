お値引きしました！【新品未開封】エンゼルス　大谷翔平モデルボール

ご覧いただきありがとうございます☆即日発送を心がけています！野球チーム···大リーグ・MLB新品未開封です。大谷翔平選手の背番号17番の公式ボールです。透明ケースに入っています。外箱の紙の箱に少々傷があります。ご承知おきください。



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