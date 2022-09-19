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お値引きしました！【新品未開封】エンゼルス　大谷翔平モデルボール
商品番号 A32408028100
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お値引きしました！【新品未開封】エンゼルス　大谷翔平モデルボール
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆即日発送を心がけています！野球チーム···大リーグ・MLB新品未開封です。大谷翔平選手の背番号17番の公式ボールです。透明ケースに入っています。外箱の紙の箱に少々傷があります。ご承知おきください。
http://narcologia.ru/goods/mythic357535.html
http://narcologia.ru/goods/procurement544733.html
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