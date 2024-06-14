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新品YONEXテニス　クレー　砂入り人工芝用シューズ　25.5cm ＃B896
商品番号 L60704510331
商品名

新品YONEXテニス　クレー　砂入り人工芝用シューズ　25.5cm ＃B896
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊品番　SHT160LT＊サイズ　25.5cm＊カラー　ホワイト定価11500円新品未使用品ですが保管時の黄ばみが小さくございます。白特有かと思います。状態など画像でのご確認お願い致します☺︎※検品をしっかり行っておりますが、見た目だけでは完璧な判断ができないときもあります。返品返金対応はお断りさせて頂きます。ネット相場よりもお安めに設定しておりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。プロフィールをご覧になってからご検討ください☺︎
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