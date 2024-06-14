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オリックス　吉田正尚　レッドソックス　ユニフォームTシャツ　Mサイズ
商品番号 I94029027267
商品名

オリックス　吉田正尚　レッドソックス　ユニフォームTシャツ　Mサイズ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···オリックス・バファローズ吉田正尚選手のユニフォームTシャツです。サイズはMサイズ３回ほど着用しました。特に目立った傷汚れはありませんが素人が判断しているので見落としがあるかもしれないです。神経質な方はご遠慮ください。
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