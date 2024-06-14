オリックス　吉田正尚　レッドソックス　ユニフォームTシャツ　Mサイズ

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野球チーム···オリックス・バファローズ吉田正尚選手のユニフォームTシャツです。サイズはMサイズ３回ほど着用しました。特に目立った傷汚れはありませんが素人が判断しているので見落としがあるかもしれないです。神経質な方はご遠慮ください。