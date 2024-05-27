大谷翔平 13奪三振記念 ボブルヘッド 海外限定非売品

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【2023年4月8日先着限定大谷翔平13奪三振ボブルヘッド人形エンゼルスレア希少記念非売品海外限定】2022年6月22日に行なわれたロイヤルズ戦のキャリアハイ13奪三振を記念し、現地時間の2023年4月8日ブルージェイズ戦でエンゼルス球場先着25000個。非売品ですのでとても貴重な大谷翔平選手グッズのレアなアイテムです。＜注意＞バブルヘッド人形は一個一個、手作りされてるため個体差があり、初期の細かなキズ、塗装や接着剤のはみ出し等があります点をご了承ください。チーム...大リーグ・MLB#大谷翔平#エンゼルス#MLB#ボブルヘッド#非売品#海外限定#メジャーリーグベースボール#野球