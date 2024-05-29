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ジオブレシク70vs geo70vs UL1【未使用】当方指定ガット張替無料
商品番号 F14022979161
商品名

ジオブレシク70vs geo70vs UL1【未使用】当方指定ガット張替無料
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 10,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

突き破る、高回転パワーショット。全ポジション対応モデル。ヨネックス史上最高の威力と瞬時に包み込む柔らかい打球感メーカー：ヨネックスYONEX品名：ジオブレイク70バーサスサイズ：UL1ポジション　オールラウンド用品番：GEO70VS定価：¥24,200ガットは当方指定張替無料です。有料で指定可能です。
http://narcologia.ru/goods/assessor391603.html
http://narcologia.ru/goods/ordering965679.html
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