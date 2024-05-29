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極美品　ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット
商品番号 W39932237803
商品名

極美品　ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXジオブレイク70Sソフトテニスラケットグリップサイズ：UL1状態：未使用に近いラケットケース付きガット:ヨネックスサイバーナチュラルシャープ26ポンド使用時間3時間程度２箇所の小傷があります。(写真をご確認ください)グリップもオーバーグリップをしていたため、貼り付け箇所のみの汚れです。かなり状態は良いです。何かありましたら、コメント欄にてお願いします。※中古品につき、キズ等ご了承の上ご購入をお願いします。ソフトテニス軟式テニス
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