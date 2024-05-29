

極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット



極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット 極美品 ヨネックス YONEX ジオブレイク70s ソフトテニスラケット

ヨネックスYONEXジオブレイク70Sソフトテニスラケットグリップサイズ：UL1状態：未使用に近いラケットケース付きガット:ヨネックスサイバーナチュラルシャープ26ポンド使用時間3時間程度２箇所の小傷があります。(写真をご確認ください)グリップもオーバーグリップをしていたため、貼り付け箇所のみの汚れです。かなり状態は良いです。何かありましたら、コメント欄にてお願いします。※中古品につき、キズ等ご了承の上ご購入をお願いします。ソフトテニス軟式テニス