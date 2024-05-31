【レディース】キャロウェイ　ソレイユ　ゴルフハーフセット　8本　右　L　初心者

レディース写真向け超絶人気のCallawaysolaireシリーズが入荷しました！状態も良く全ての番手が揃っていますので当店一押しです！！ウッドとパターにはヘッドカバーが付いております！しかも同時に2カラーの入荷です^_^ぜひこの機会にゲットしてください！他にも多数のゴルフ用品を出品しております。全て中古の一点ものになりますのでこの機会にぜひ★取り扱い商品一覧↓↓↓↓#★GOLF★SHOP★TO★【商品】メーカー Callawayキャロウェイモデル Solairegemsソレイユジェムズ ソレイル【セット内容】（ウッド アイアン）番手1W（13.5°）5W（20°）6H（30°）7i9iPWSW計4本パター（マレット型:ODYSSEY オデッセイ）合計8本ウッド、パター ヘッドカバーあり。合計4個キャディバッグ純正 自立式ナイロン製 6分割全て含めて13点セット【スペック詳細】シャフト純正シャフト カーボン（パターのみスチール）硬さ Lフレックス Lグリップ純正グリップおよびカスタムグリップ性別 女性 レディース利き腕右利き対象初心者 中級者向けデビュー【状態】中古品ではありますが、汚れや傷が少なく全体的に綺麗な状態です。通常使用に伴うスレ等はございますので写真にてご確認ください。ヘッド 良好シャフト 良好グリップ 良好キャディーバッグは若干使用感がありますが中古品としては状態はいい方かと思います。清掃アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますので御安心下さい。梱包段ボールは一度使用したリユース品を利用致します。予めご了承下さい。プチプチ、ダンボールや巻段ボール、ラップなどを使用致します。部屋の環境について喫煙者、ペットはおりません。他サイトにも出品していますので、そちらと同時に売れた場合は、ご購入が早かった方を優先させて頂きます。お早めにご購入ください。利き手···右対象···レディースクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックあり種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド、ユーティリティ



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