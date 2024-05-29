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【オーダー】本日入荷生地　リバティ　ネックウォーマー
商品番号 N47933181786
商品名

【オーダー】本日入荷生地　リバティ　ネックウォーマー
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,489 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日入荷した生地を載せております。お好みのリバティ生地とプードルファーでオリジナルのネックウォーマーをお作りさせていただきます。コメントをいただきましたら、専用ページをお作りし、色柄の相談をさせていただきます。通常２、３日で完成予定です。女性、お子様向けの生地を多く所有しており、可愛い柄をお探しの方にオススメです。昨シーズンは200本近くお作りし、友達や家族に好評いただきました☆首に密着する形のサイズ感でお作りしており、リバーシブルでご使用いただけます。フェイスタオルを首に巻き、首周りのサイズを計測されるとイメージがしやすいと思います。子供用サイズのオーダーもお受けしております☆子供用サイズ　1550円約10.5cm×65cm（スナップを止めた状態約54cm）女性用サイズ　1600円約10.5cm×約70cm（スナップを止めた状態約59cm）多少の誤差がございます。素材表：リバティ　タナローン　　綿100％①アデラジャ　星柄　２色エッタ　バンビ柄　焦げ茶色アーカイブギンガム　花とチェック柄ホビーラホビーレ03L【完売色】②ストロベリーシーフ　苺と鳥柄　３色裏地：プードルファー　２色　　　ブルーグレー、ホワイト　　　ポリエステル100％※繊細な生地の為、手洗いをお薦めします。洗濯機の場合ネットをご使用下さい。※スナップボタンの破損を防ぐ為、ボタンの取り外しの際は両側のボタン部分を持って外して下さい。※おまとめ、リピート割は対象外となります。素人のハンドメイド作品になりますので、完璧を求める方はご遠慮下さいませ。#ハンドメイド#ネックウォーマー#リバティ#リバーシブル#プードルファー#スナップボタン#女性用
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