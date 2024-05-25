ルイヴィトン  アンプラント コインパース

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商品詳細
ルイヴィトンのミニ財布になります。売る予定が無かったため、箱等処分してしまっておりますので理解ある方ご購入よろしくお願いいたしますтт未使用ですが、長期間保管してた為ファスナーに少し劣化がございます。■ブランドルイヴィトン LOUISVUITTON■商品名LOUISVUITTONルイヴィトン モノグラム コインケース■サイズサイズ:W11xH8.5xD2cm
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