油絵　花　二期会入選　4号

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趣味で描かれていた方(二期会入選者1970年代)の作品です。当初飾っていましたが、引っ越しなど有りその後、保管してありました。オランダ菊のような可愛らしい花の絵ですから飾る場所を選ばない油絵です。額縁の裏側に汚れが有りますが、油絵自体は、キレイで無傷です。額縁、ガラスは、磨きましたが、40年以上経つので経年劣化は有ります。吊り下げ金具は、一箇所補修してあります。●額縁サイズ 43×52cm キャンバスサイズ24.6×33.5cm●自宅保管の作品なのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#油絵#花の油絵#絵画#4号#F4#二期会