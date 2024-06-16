cassina TABOURET CABANON

2022年に購入したものです。定価;158,400円新品のものは、インフレや為替動向によっては、今後も値上がりが続き、お買い求めづらくなるかもしれません。ぜひこの品物をご検討頂ければと思います。ロットNo.も刻印あります。画像3枚目は白塗りモザイクしております。つくりはしっかりとしており、永くご使用可能です。わたしが見たところ、目立つ傷はありません。W430xD265xH430mmコルビュジエデザイン



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LC14 TABOURET（タブレ スツール）Cassina | カッシーナ・イクスシー



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LC14 TABOURET CABANON コーヒーテーブル By Cassina | design Le Corbusier



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Tabouret LC14 Cabanon ! Cassina



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