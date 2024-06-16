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060 古伊万里 染付 そば猪口1客 蛸唐草紋 金縁 無キズ 江戸後期
商品番号 C60474234189
商品名

060 古伊万里 染付 そば猪口1客 蛸唐草紋 金縁 無キズ 江戸後期
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

始値15,000円➡️【サイズ】直径：8.8cm　高さ：6.7cm【状態】カケやヒビなどキズはございません。口縁金縁指で叩くと音は硬く響きます。出品物の殆どが骨董品や古美術品で昔の時代物です。経年による若干のスレや汚れ、窯焚き中の少々の降物はご理解くださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(^o^)ご覧いただきありがとうございます(^_^)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＊仕事をしているため、コメントの返答に多少のお時間をいただきます。【まとめ買いのお値引き】・まとめ買い機能での値引き。・コメントでの値引き交渉。ご希望の金額をお伝えくださいませ。【取引の詳細】プロフィールをご一読くださいませ。【表示価格】変更できる物の価格は随時ランダムに値下げいたします。【匿名配送】お客様匿名で個人情報も安心の「ゆうゆうメルカリ便」で配送いたします。ご自宅・郵便局・コンビニの受取が可能です。✴️出品物は・・・✴️1️⃣日本の古陶磁器が中心です。有田焼、伊万里焼、古伊万里、柿右衛門、九谷焼などの食器が中心です。三田青磁や珉平焼、古瀬戸焼なども予定いたしております。2️⃣すっきりした染付もの。美しい綺麗な金彩手、金襴手、色絵・錦手など。落ち着いた色合の赤絵などです。器は大皿、中皿、小皿、豆皿、長皿、手塩皿、なます皿、膾皿、向付、小鉢、蓋物、蕎麦猪口、そば猪口、のぞき、蓋茶碗、ご飯茶碗、菓子鉢、徳利などが主です。3️⃣漆塗り漆器は輪島塗など。蒔絵物や沈金塗の吸物椀、煮物椀、銘々皿なども出品予定です。4️⃣１客、２客、５客セット、１０客セットまで幅広く出品いたします。バラ売りをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。5️⃣中国の古玩で煎茶道具、古染付なども予定いたしております。6️⃣江戸時代、明治時代、大正時代、昭和時代の昔の陶磁器です。7️⃣お茶懐石の器に如何でしょうか。#有田焼#伊万里焼#伊万里#古伊万里#九谷#蛸唐草紋様#染付#唐草紋様#膾皿#向付#蕎麦猪口焼酎グラスとロックグラスに⤴️湯呑みにも…
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