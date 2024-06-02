パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市おゆみ野近く)

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子供が使っていたのですが、もう使わないので出品します。年月による、色褪せ、汚れがあります。剥がしたシールのベタつきがあります。左側にある階段に右側にも移動できます。学習机用の天板は、簡単に取り外しができます。(固定されていない。)千葉県市原市の京成電鉄ちはら台駅近くまで取りに来て下さい。分解しますが、各パーツが大きいので、軽トラかトラックで運んでください。組み立ては、六角レンチのみで、できます。組み立て説明書はありませんが、簡単です。●全体の大きさ横約250cm高さ約190cm奥行き約105cm●主なパーツの大きさ (車に入るか確認して下さい。)◯サイドのパーツ(３個) 高さ180cm横104cm厚さ7cm◯机の天板 横206cm奥行き59cm高さ60cm◯スノコ(２枚) 縦98cm横98cm高さ5cm◯引出し 縦50cm横42cm高さ65cm素材...木製高さ...ハイタイプ（170cm以上）