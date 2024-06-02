- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ベッド/マットレス
- >
- ロフトベッド/システムベッド
- >
- パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市おゆみ野近く)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
子供が使っていたのですが、もう使わないので出品します。年月による、色褪せ、汚れがあります。剥がしたシールのベタつきがあります。左側にある階段に右側にも移動できます。学習机用の天板は、簡単に取り外しができます。(固定されていない。)千葉県市原市の京成電鉄ちはら台駅近くまで取りに来て下さい。分解しますが、各パーツが大きいので、軽トラかトラックで運んでください。組み立ては、六角レンチのみで、できます。組み立て説明書はありませんが、簡単です。●全体の大きさ横約250cm高さ約190cm奥行き約105cm●主なパーツの大きさ (車に入るか確認して下さい。)◯サイドのパーツ(３個) 高さ180cm横104cm厚さ7cm◯机の天板 横206cm奥行き59cm高さ60cm◯スノコ(２枚) 縦98cm横98cm高さ5cm◯引出し 縦50cm横42cm高さ65cm素材...木製高さ...ハイタイプ（170cm以上）
http://narcologia.ru/goods/recommended285690.html
http://narcologia.ru/goods/unusable521174.html
http://narcologia.ru/goods/update868095.html
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
ロフトベッドデスクの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
木製ロフトベッド階段収納付 デスク 収納チェストセット シス ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
レトロ 飛騨 柏木工 かしわ 柏 キッチンワゴン ワゴン 台車 コーヒー ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
レトロ 飛騨 柏木工 かしわ 柏 キッチンワゴン ワゴン 台車 コーヒー ...
中古】横浜市のロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります ...
中古】千葉県の二段ベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります ...
http://narcologia.ru/goods/recommended285690.html
http://narcologia.ru/goods/unusable521174.html
http://narcologia.ru/goods/update868095.html
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
パイン材 ロフトベッド 学習机 引き取り限定 千葉県市原市(千葉市 ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
ロフトベッドデスクの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
木製ロフトベッド階段収納付 デスク 収納チェストセット シス ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
レトロ 飛騨 柏木工 かしわ 柏 キッチンワゴン ワゴン 台車 コーヒー ...
中古】ロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります｜ジモティー
レトロ 飛騨 柏木工 かしわ 柏 キッチンワゴン ワゴン 台車 コーヒー ...
中古】横浜市のロフトベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります ...
中古】千葉県の二段ベッドを格安/激安/無料であげます・譲ります ...