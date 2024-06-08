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- ニトリ シングルベッドフレーム (OPグランCヨコ 深型/DBR)
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商品詳細
引っ越し先が畳の為、不要となりました。１年程使用しています。とてもきれいです。処分するには忍びないため、どなたか使ってくれませんか。よろしくお願いいたします。送料込み（梱包・発送たのメル便）ニトリシングルベッドフレーム(OPグランCヨコ深型/DBR)■収納スペース(約):【シングル】幅84.5×奥行き188.5×高さ30.0cmシングル：36.7㎏商品コード2080370カラー ダークブラウンサイズ幅100×奥行213×高さ99cm シングルベッド素材 化粧繊維板参考価格 ￥68,091(税抜)/￥74,900(税込)
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