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- 匿名配送【美品】リーン・ロゼ プラド シングルソファー 背クッションセット
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商品詳細
他のサイトにも出品中のため購入前にコメントくださると助かります。(*^^*)リーンロゼ lignerosetpradプラドシングルソファー × 1背クッション×1掃除機などは付きません。2年前に3人がけソファとセットで購入こちらの商品は、ほぼ使用しておりません。背クッションのへたれもありません。■アームクッションなども出品中です■ペット、禁煙者なし神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたします。リーンロゼlignerosetPRADO肘掛けクッションソファ#シンプルモダンテイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル,モダン
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