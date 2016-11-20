カリモク６０　Kチェア2シーター　ブラックブラック

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商品詳細
カリモク60kチェア2シーターのブラックブラックです。一年ほど前に購入しましたが、一人掛けソファの購入に伴い出品します。目立った傷などございませんが座面に１箇所白い点のようなものがあります。傷ではなさそうですが拭いても取れませんでした。説明書、工具は付属しておりませんが、ご了承ください。カラー...ブラック主な張り地...人工皮革（合成皮革）
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