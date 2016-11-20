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カリモク６０　Kチェア2シーター　ブラックブラック
商品番号 R41120239940
商品名

カリモク６０　Kチェア2シーター　ブラックブラック
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60kチェア2シーターのブラックブラックです。一年ほど前に購入しましたが、一人掛けソファの購入に伴い出品します。目立った傷などございませんが座面に１箇所白い点のようなものがあります。傷ではなさそうですが拭いても取れませんでした。説明書、工具は付属しておりませんが、ご了承ください。カラー...ブラック主な張り地...人工皮革（合成皮革）
http://narcologia.ru/goods/approximate798820.html
http://narcologia.ru/goods/perforce769865.html
http://narcologia.ru/goods/passionate999713.html
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