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無印良品オットマン・フェザー・ポケットコイルオットマン　京都市配達可能別途相談
商品番号 J66613429393
商品名

無印良品オットマン・フェザー・ポケットコイルオットマン　京都市配達可能別途相談
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無印良品のオットマンです。お引き取り希望ですが京都市内お届け可能。500円別途申し受けます。ソファ本体・オットマン・フェザー・ポケットコイル使用頻度多くは、ありませんが使用品につき、ご理解お願い致します。1人用ソファーとセットですと少しお安くします。カラー···グレーサイズ幅８０×奥行６３×高さ３４ｃｍ無印良品web参考価格18,390円　プラス送料3,000円無印良品ソファベット家具オットマン
http://narcologia.ru/goods/manufacture674241.html
http://narcologia.ru/goods/conception823357.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual626046.html
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ソファ本体・オットマン・フェザー・ポケットコイル | 無印良品
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