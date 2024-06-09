無印良品オットマン・フェザー・ポケットコイルオットマン　京都市配達可能別途相談



ソファ本体・オットマン・フェザー・ポケットコイル | 無印良品







2023年最新】無印良品/オットマンの人気アイテム - メルカリ



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無印良品のオットマンです。お引き取り希望ですが京都市内お届け可能。500円別途申し受けます。ソファ本体・オットマン・フェザー・ポケットコイル使用頻度多くは、ありませんが使用品につき、ご理解お願い致します。1人用ソファーとセットですと少しお安くします。カラー···グレーサイズ幅８０×奥行６３×高さ３４ｃｍ無印良品web参考価格18,390円 プラス送料3,000円無印良品ソファベット家具オットマン