銅タンブラー/菓子器5枚セット

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商品詳細
ビアタンブラー5個高さ約12cmx口径6cmツマミ皿5枚 13cmx9銅イオン作用により冷たいものの伝導率と水カップとしても衛生的な殺菌作用が保たれます。画像シルバートレーは撮影用です化粧箱無しリサイクル梱包にて発送予定#銅製品#タンブラー
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http://narcologia.ru/goods/approximate330120.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral401132.html
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