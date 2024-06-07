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最長：約33㎝素敵なお皿です。もしかしたら、ベルギーボッホと関連があるかも知れませんが、あまりにも素敵で質問する事忘れていた様です。デリケイトですが、使う主義なので使用感はよく見ると有ります。神経質な方はご縁が有りません。