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★カリモク家具 3Pソファー
商品番号 K77420748660
商品名

★カリモク家具 3Pソファー
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★カリモク　3人用ソファー／応接ソファー★中古品なりのスレ・小キズなどはありますが、まずまず綺麗な状態です。★クッションにへたりなどはありません。★サイズ　幅1590／奥行650／高さ380（座面まで）750（背もたれまで）★同シリーズの1Pソファー及びセンターテーブルなども出品しておりますのでご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement810833.html
http://narcologia.ru/goods/freezer956698.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation679421.html
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