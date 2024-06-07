★カリモク家具 3Pソファー

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商品詳細
★カリモク 3人用ソファー／応接ソファー★中古品なりのスレ・小キズなどはありますが、まずまず綺麗な状態です。★クッションにへたりなどはありません。★サイズ 幅1590／奥行650／高さ380（座面まで）750（背もたれまで）★同シリーズの1Pソファー及びセンターテーブルなども出品しておりますのでご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement810833.html
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