桜皮 茶筒 茶道道具 2点 おまとめ 桜皮細工

ご覧いただき有難うございます。桜皮細工茶筒2点おまとめ長期保管の中古品です。・茶筒大直径約8.5㎝高さ約19㎝・茶筒小直径約7㎝高さ約8㎝素人採寸なので多少の誤差がございます。長期保管品のため経年の小傷・擦れ・変色等がございますので美品、良品をお求めの方はお控え下さい。画像がすべてになりますので画像をご確認いただきご購入お願い致します。ぜひこの機会にご検討ください。管理番号【】



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