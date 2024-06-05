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IKEA ソーデルハムン　アームレスト　カバーセット　新品
商品番号 M42434723329
商品名

IKEA ソーデルハムン　アームレスト　カバーセット　新品
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な張り地···布・ファブリック機能···アームレストIKEAソーデルハムンのアームレスト、カバーとの1セットになります。片側しか使用しなかったので新品のままお譲りします。尚一度開封してしまった事をご了承くださいカラーは人気のヴィーアルプベージュブラウンになります。今年購入したものです。
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