IKEA ソーデルハムン　アームレスト　カバーセット　新品

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商品詳細
主な張り地···布・ファブリック機能···アームレストIKEAソーデルハムンのアームレスト、カバーとの1セットになります。片側しか使用しなかったので新品のままお譲りします。尚一度開封してしまった事をご了承くださいカラーは人気のヴィーアルプベージュブラウンになります。今年購入したものです。
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