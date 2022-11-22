ランドホテル ミニーベスティーズバッシュ オリジナルグッズ ...

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東京ディズニーランドホテル「ミニー・ベスティーズ・バッシュ！」オリジナルグッズ付き宿泊プランのグッズ3点です。宿泊者限定のグッズとなります。写真を撮るために1度開封いたしました。あくまで素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。値下げ不可、即購入OKです。 グッズ内容■ベッドスローサイズ：横約160cm×縦約70cmリバーシブルデザインとなっており、裏面には可愛らしいミニーマウスが描かれています。フリース素材なのでブランケットとしてもご利用いただけます。■ウォールポケットサイズ：横約38cm×縦約55cmポケットにお好きなものを入れて壁にかけることができます。■ルームキーケースルームキーやカード類が入るオリジナルデザインのケースです。取り外し可能なストラップも付いているので、首からさげることもできます。キャラクター···ディズニーミニー 東京ディズニーランドホテル グッズ