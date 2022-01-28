矢沢永吉 80年代 直筆サイン 色紙

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矢沢永吉の直筆サイン色紙です。当時のレコード購入の特典品となります。1980年代、ワーナーパイオニア時代のサインです。画像の額に入れて飾っておりました。40年以上経っているため、経年による黄ばみやシミがございます。カメラではうまく写せなかったのですが、実際はもう少し良くも悪くも均一に黄ばんでいます。額に入れたまま厳重に包んでお送りしますので、このまま飾っていただくこともできます◎過度な値下げ交渉はご遠慮ください。コメントでやり取りの最中であっても、即購入された方を優先いたします。個人の保管品であるため、完璧な状態を求める方の購入はご遠慮ください。発送後の返品対応はお受けできませんので、くれぐれもよろしくお願いいたします。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···その他