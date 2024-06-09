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airwave ２枚組
商品番号 O15728768927
商品名

airwave ２枚組
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアウィーブです。１枚3万円ほどしたものを２枚組で出品します。定価6万円ほどだと思います。知人にあげようとしているもう一枚あるので３枚組でも可能です。その場合はご相談ください。1年半使いました。カバーは洗濯し、掃除機もかけましたが小さなゴミ等、ご理解いただける方、お願いいたします。　送料が260センチくらいで大幅にかかるため、引き取りでお願いできればと思っています。何卒よろしくお願い申し上げます。エアウィーヴエアウィーブサイズ···シングル厚さ···～9.9cm
http://narcologia.ru/goods/reflector927864.html
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement748499.html

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INEX ハブ付きワイドトレッドスペーサー+20mm ワイトレ 2枚組 PCD100 ハブ径56mm 4穴 W53 GJ1/GJ2 エアウェイブ対応

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