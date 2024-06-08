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☆お値下げ中!美品OTAI CERAMIC 小田井窯 スープカップ\u0026ソーサー
商品番号 J22720376592
商品名

☆お値下げ中!美品OTAI CERAMIC 小田井窯 スープカップ\u0026ソーサー
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岐阜県多治見市「小田井窯」の茶鳥のスープカップ\u0026ソーサー2客セットです。ソーサーは単品皿として使用できます。自宅にて使用、保管していました。サイズスープカップ高さ　　：約4.5cm　口径　：約12.5cm　ソーサー直径　　：約19.5cm目立つ汚れや割れ、欠けなどはありませんが、中古品になりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いしますお皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレート,スープカップ
http://narcologia.ru/goods/mythic310035.html
http://narcologia.ru/goods/cotton613461.html
http://narcologia.ru/goods/displease945531.html
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