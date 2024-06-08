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- ☆お値下げ中!美品OTAI CERAMIC 小田井窯 スープカップ\u0026ソーサー
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商品詳細
岐阜県多治見市「小田井窯」の茶鳥のスープカップ\u0026ソーサー2客セットです。ソーサーは単品皿として使用できます。自宅にて使用、保管していました。サイズスープカップ高さ ：約4.5cm 口径 ：約12.5cm ソーサー直径 ：約19.5cm目立つ汚れや割れ、欠けなどはありませんが、中古品になりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いしますお皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレート,スープカップ
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