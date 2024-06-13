【F】カーサカーサ オットマン（スツール）

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引越しに伴い家具を買い替えるために出品します。８月５日までに購入者様が決まらなければ処分予定です。画像は自宅のリビングです。２枚目のように配置しており本品は【F】に該当します。他にアルファベットが振ってあるものも同時に出品しています。＊こちらの商品はアルモニアではありませんこちらはカーサカーサのオットマン（スツール）です。2019年に公式ショップで購入しました（直近の定価34,000円）。こちらは送料を含む金額ですが、大田区まで引き取りに来ていただける方には送料相当を値引き対応します。あまり使用する機会はなかったのですが、写真ではわかりにくい日焼けがあります。その他目立ったキズや汚れは見当たらないです。脚の高さが13.5cmとなっているので、一般的なロボット掃除機が通れる高さとなっています。＊ペット・子ども・喫煙者のいない使用環境です＊あくまで中古品であり未使用品ではありませんので、その点をご理解くださる方のみご購入くださいサイズ：幅550mm×奥行550mm×高さ390mm 脚の高さ135mm重量 ：8.5kg素材 ：ファブリック、ポリウレタンレザー、木材、合板、Sスプリング、ウレタンフォーム#カーサカーサ#CASACASA#クルーゼロ#クルー・ゼロシリーズ#オットマン#スツール#革#合皮#合成皮革#モダンインテリア#北欧