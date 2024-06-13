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西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
商品番号 Q29927518309
商品名

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
ブランド名 ニシカワ
特別価格 税込 8,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西川　高反発　ウェーブマットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地高反発素材で寝返りラクラク。ウェーブ形状のSLEEPLINE(スリープライン)の「ANYMAT(エニーマット)」です。マットレスをウェーブ形状にすることで湿気を逃し、通気性にもこだわりました。丸めて止めることができる固定ベルトが付いているので持ち運びも簡単。コンパクトに収納できます。側生地の表生地にはフィット性の高いニット生地を使用。側生地は取り外して洗っていただけるのでいつも気持ちよくお使いいただけます。(※洗濯ネットをご使用ください。中材のウレタンフォームは洗えません。)サイズ:97X195X7cm外装生地:ポリエステル100%材料:ウレタンフォーム構造:1枚もの波形(丸巻き)硬さ:かため/150ニュートン復元率:98%Nishikawaシングルウェーブ構造通気性ベッドでも床でも使用OK洗濯可能な側生地折りたたみ収納用固定ベルト付き敷布団スリープラインbynishikawa厚さ···～9.9cmサイズ···シングルマットレスの種類···ウレタン構造···一体型
http://narcologia.ru/goods/stage984197.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador917406.html
http://narcologia.ru/goods/providence50594.html

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 ウェーブ構造 通気性 ベッドでも床でも使用OK 洗濯可能な側生地 折りたたみ 収納用固定ベルト付き 敷布団 スリープラインby nishikawa ブルー JC02009414

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 ウェーブ構造 通気性 ベッドでも床でも使用OK 洗濯可能な側生地 折りたたみ 収納用固定ベルト付き 敷布団 スリープラインby nishikawa ブルー JC02009414

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 寝返りサポート エアホール加工 通気性 年中快適 抗菌加工 洗濯可能な側生地 折りたたみ 収納用固定ベルト付き ベッドでも床でも使用OK マットレストッパー 敷き布団 ANY MAT スリープラインby nishikawa ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 寝返りサポート エアホール加工 通気性 年中快適 抗菌加工 洗濯可能な側生地 折りたたみ 収納用固定ベルト付き ベッドでも床でも使用OK マットレストッパー 敷き布団 ANY MAT スリープラインby nishikawa ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 体の部分に合わせたウェーブ 通気性 ベッドでも床でも使用OK 洗濯可能な側生地 三つ折り敷布団 スリープラインby nishikawa ブルー JC02009415

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
高反発エニーマット ベーシック シングル(97×195×7cm・ブルー ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 寝返りサポート エアホール加工 通気性 年中快適 抗菌加工 洗濯可能な側生地 折りたたみ 収納用固定ベルト付き ベッドでも床でも使用OK マットレストッパー 敷き布団 ANY MAT スリープラインby nishikawa ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
高反発エニーマット ベーシック シングル(97×195×7cm・ブルー ...

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西川(Nishikawa) 高反発エニーマット PLUS 三つ折 シングル(97×195×8cm ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
西川 (Nishikawa) エニーマット マットレス シングル 高反発 体の部分に合わせたウェーブ 通気性 ベッドでも床でも使用OK 洗濯可能な側生地 三つ折り敷布団 スリープラインby nishikawa ブルー JC02009415

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
高反発エニーマット ベーシック シングル(97×195×7cm・ブルー ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
ANY MATベーシック（丸巻きタイプ）(（シングル）97×195×7㎝ ブルー ...

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西川 エニーマットレス ベーシック 丸巻き シングル ブルー J2404 ...

西川　高反発　ウェーブ マットレス　エニーマット　シングル　洗濯可能な側生地
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