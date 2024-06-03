九谷焼　美峰　お猪口　ぐい呑　おちょこ　2つ　箱付き

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九谷焼の手に馴染む美しいおちょこホワイトとオレンジ2つセットまとめ売りです。サイズ直径5.8cm高さ4.3cm頂いてから使わず食器棚奥に眠っていました。新品 未使用の自宅保管品です。アンティーク ヴィンテージとしてご理解いただける方のご購入お願い致します。素材···陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),お猪口(おちょこ)