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九谷焼　美峰　お猪口　ぐい呑　おちょこ　2つ　箱付き
商品番号 J99563004947
商品名

九谷焼　美峰　お猪口　ぐい呑　おちょこ　2つ　箱付き
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,697 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼の手に馴染む美しいおちょこホワイトとオレンジ2つセットまとめ売りです。サイズ直径5.8cm高さ4.3cm頂いてから使わず食器棚奥に眠っていました。新品　未使用の自宅保管品です。アンティーク　ヴィンテージとしてご理解いただける方のご購入お願い致します。素材···陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),お猪口(おちょこ)
http://narcologia.ru/goods/flight428628.html
http://narcologia.ru/goods/injure481867.html
http://narcologia.ru/goods/conception383357.html
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