水彩色鉛筆　ファーバーカステル　100色❗️

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商品詳細
絵具の種類···水彩色鉛筆 初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。趣味で水彩画を始めませんか❣️プレゼントにも喜ばれます。ファーバーカステルは世界で初めて鉛筆の製造を開始した、ドイツの筆記具メーカーです。顔料をはじめ、鮮やかでノビのある発色が特徴です。芯の硬さにもこだわり、心地よい描き心地を実現しています。描いたあとに水を含んだ筆でなじませると、水彩画のような風合いを表現できるのが特徴です。鮮やかに発色し芯の伸びもよく、どなたでも簡単に水彩画がお楽しみいただけます。色:100色セット芯の太さ:3.0mm付属品:水彩筆1本、鉛筆削り、消しゴム付きシヤチハタ公式サイトで、大人向けの塗り絵、コロリアージュの下絵が無料でダウンロード出来ます。シャチハタ コロリアージュで検索してみてください。※使用時には鉛筆を水につけないでください。芯が水溶性のため、水分を吸収し強度が著しく低下する原因となります。※直射日光のあたる場所や、湿度の高い場所には置かないでください。ご質問がなければ即購入OKです。シャチハタ塗り絵ファーバーカステル水彩水彩色鉛筆色鉛筆画材100色アート美術
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