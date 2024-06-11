虎　置物　飾り物　オブジェ　蔵出し アンティーク 干支 トラ 鋳物 金属

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【虎の置物】高さ約8.5cm(最大値)横幅 約6.5cm(最大値)奥行き約16cm重さ631gずっしりと重量感がございます。迫力があり存在感も強いお品物です。幸運を呼ぶ虎の置物です。風水で、虎（とら）は金を象徴し、虎の置物は『強い運、長寿、富、喜び、繁栄、そして霊的知恵をもたらす神聖な獣の一人』であると考えられています。「虎は、邪気を払ってくれると言われています。飾る場所は、玄関を入って左側。顔の向きは、家の外を向くように飾ることによって、家に入ってきた邪気を外へ追い払ってくれます」祖父から譲り受けた物で良い物だとは思いますが、等方素人ですので素材等詳しいことは分かりかねます。刻印はございません。所々擦れや金の剥がれなどございます。※台は付きません古いものを楽しんでいただけるご理解のある方にご検討をお願いいたします完璧を望まれる方には不向きかと思われます。写真をよくご確認いただき上記ご理解の上、ご購入お願いいたします。共箱はございませんので、丁寧に梱包し発送させていただきます。気になる点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。#金属工芸#置物#虎#トラ#タイガー#アイアン#和風#動物#オブジェ#骨董品#干支