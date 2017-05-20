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ハワイ ハワイアンキルト② タイル ハワイアン雑貨　メグタイル②
商品番号 L23310993373
商品名

ハワイ ハワイアンキルト② タイル ハワイアン雑貨　メグタイル②
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEG'SPOTTERYタイルイエロー4枚セット未使用、自宅保管10.9×10.9厚み8㎜くらいコースターとして販売していたと思いますが玄関や台所、洗面台などDIYしようと購入しましたが使用せずに保管していました。もう購入できないのでレアです。おまけで傷や取れがありますが木箱をお付けします。ゆうパケットプラスで発送。タイル自体は綺麗ですがハンドメイド商品の特徴がありますのでご理解頂き確認の上でご購入ください。
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