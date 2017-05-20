ハワイ ハワイアンキルト② タイル ハワイアン雑貨　メグタイル②

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MEG'SPOTTERYタイルイエロー4枚セット未使用、自宅保管10.9×10.9厚み8㎜くらいコースターとして販売していたと思いますが玄関や台所、洗面台などDIYしようと購入しましたが使用せずに保管していました。もう購入できないのでレアです。おまけで傷や取れがありますが木箱をお付けします。ゆうパケットプラスで発送。タイル自体は綺麗ですがハンドメイド商品の特徴がありますのでご理解頂き確認の上でご購入ください。