銅製#骨董品#銅製唐獅子牡丹彫刻置物照雲作　#アンティーク#　コレクション

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商品詳細
アンティークコレクション照雲作唐獅子牡丹彫刻全長:約26cm重さ:約3kg少し汚れはありますが傷はほとんどありません写真にてご確認の上ご購入宜しくお願いします
http://narcologia.ru/goods/Persia977488.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture540941.html
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