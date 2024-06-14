⑥フラワーポット　セット　ブリキポット　鉢　植木鉢カバー　花　観葉植物　多肉植物

☆☆3日間限定でお値下げ中です！☆☆4500円→3980円※これ以上のお値下げは致しかねます。※10/28出品終了いたします。ご覧頂きありがとうございます。アンティーク風なフラワーポット5点、オーナメント9点、ミニドアピック1点の15点のセットです。【ポット】◆素材◆アイアン/木◆サイズ◆①蛇口付きポットポット…直径約約11.5cm(底/約8cm) 高さ約9.7cm蛇口付き木製部分約幅10.2×高さ29.2×奥行11.0cm※底穴なし②じょうろ型ポット直径約8.5cm(底部分10.5cm)約幅22.0×高さ11.0×奥行10.5cm※底穴なし③マグポット直径約8cm幅11.7(取っ手含む)×高さ8.0×奥行8.0cm※底穴なし④FLOWERSポット直径約9.7cm(底部分7.2cm)高さ約9.0cm※底穴あり⑤空き缶ミニポット直径約9.0(内径約8.3)cm高さ14.2×奥行9.0cm※底穴あり☆②と③と⑤のポットには中にプラスチックカップがついています。(取り外し可)【オーナメント】◆素材◆アイアン/木◆サイズ◆①チェアS約幅3.5×高さ6.5×奥行4.0cm②チェアL約幅5.0×高さ7.0×奥行5.5cm③カート(レッド)/約幅7.0×高さ8.5×奥行5.0cm④カート(ブルー)/約幅6.5×高さ7.0×奥行4.5cm⑤カート(ホワイト)/約幅8.0×高さ5.0×奥行4.5cm⑥丸いお家S 直径約4.0cm高さ約9cm⑦丸いお家L 直径約5.5cm高さ約12.5cm⑧四角いお家S 約幅3.5×高さ5.0×奥行3.0cm⑨四角いお家L 約幅4.5×高さ6.5×奥行4.5cm【ドアピック】◆素材◆木/アイアン◆サイズ◆約幅3.5×高さ14.0×奥行0.8cm※アンティーク調に加工された商品です。あらかじめキズ、カケ、色ムラ塗装の剥がれ、錆色が入ったりなどございます。ご了承下さい。※バラ売りはいたしません。※コメント不要で、即、ご購入いただけます。#フラワーポット #プランター#植木鉢 #鉢 #ブリキポット#植木鉢カバー #アイアン #アンティーク#観葉植物 #多肉植物#インテリア雑貨 #ガーデニング#ガーデニング雑貨



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