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商品詳細
長年、自宅の収納に保管されていたものです。ハンドメイドやオブジェにいかがでしょうか？？#トウカムリ貝 #ピンクシェル #ハンドメイド#素材#貝殻#ビーチコーミング#オブジェ#ピンク貝#インテリア#コンク貝おまとめ買いお気持ちだけ、お値引きします。
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