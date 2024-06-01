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商品詳細
孔子牛乗図置物高岡銅器本体のみの発送となります。高さ：26cm幅 ：31.5cm奥行：13cm重さ:3.1kg受注後2~3日以内に発送致します。ご不明点があればコメントください。複数購入の場合はまとめて発送可能です。別途ご相談ください。高岡銅器置物インテリア骨董
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孔子牛乗図置物/牛/インテリア雑貨/置物
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孔子牛乗図置物 1930年代
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孔子牛乗図置物 1930年代 - 置物
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