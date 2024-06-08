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【新品未使用】たち吉 花絵 盛皿 大皿 26.5cm
商品番号 M22758251232
商品名

【新品未使用】たち吉 花絵 盛皿 大皿 26.5cm
ブランド名 たち吉
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤、青、緑の色合いが美しい大皿です。現在は廃盤となっているお品です。お箱にテープ跡等ございますことご了承願います。
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