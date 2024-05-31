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【美品】アンティーク籐ラタン　ダイニングセット　3点セット
商品番号 Q11573343106
商品名

【美品】アンティーク籐ラタン　ダイニングセット　3点セット
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラタンダイニングチェアセットサイズ(H高さ:W幅:D奥行)H:710mm×W:585mm×D:560mm丸テーブル直径高さ状態ラタン、全体的に状態が良いです。極美品#インテリア　#小物　#チェア　#シンプル　#ブラック　#ダイニングチェア　#ラタン
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