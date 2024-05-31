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- 【美品】アンティーク籐ラタン ダイニングセット 3点セット
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商品詳細
ラタンダイニングチェアセットサイズ(H高さ:W幅:D奥行)H:710mm×W:585mm×D:560mm丸テーブル直径高さ状態ラタン、全体的に状態が良いです。極美品#インテリア #小物 #チェア #シンプル #ブラック #ダイニングチェア #ラタン
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