

萩 ぐい呑・1 | 萩焼ショップ【泉-IZUMI】



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自宅保管のためご了承ください。商品自体は新品、未使用です。萩焼のぐい呑です。よろしくお願い申し上げます。＊特徴・カラー...グレー・酒器...お猪口(おちょこ)、その他・素材...陶磁器(セラミック)・焼き物ブランド...萩焼