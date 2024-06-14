PEANUTS SNOOPY ダンバリーミント クリスマスリース ピーナッツ

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2018年12月02日の記事 | インディヒナ | AMERICAN JUNK STYLE INDIGENA

【THEPEANUTSCHRISTMASWREATH】PEANUTSSNOOPYピーナッツスヌーピーDANBURYMINT社製(ダンバリーミント社製)長期間保管品W約40.0cmD約8.0cmH約45.0cmかなり大きめのリースです梱包サイズは140~の予定です⚠️注意⚠️✱こちらのお品物は『ビンテージ品』です✱製造年不明15年~20年程前のお品物だと思います✱経年劣化ありの中古品です✱商品状態は画像にてご確認下さい✱すり替え防止の為ご購入者さま都合の返品はお受けできません✱接着剤等経年劣化で着色等あります✱台座には細かい傷やスレ等みられます✱梱包用の発泡材が細かく商品に付いてしまいますご了承ください★画像の物が全てです海外製品の為初めから色ムラ等あります個人での長期間保管品であり、素人検品の為見落とし等の可能性ありご了承下さい画像でご確認お願い致します✱犬猫おります✱専用・取り置きは対応しておりません#PEANUTS#SNOOPY#DANBURYMINT#ダンバリーミント#スヌーピー素材...陶器・磁器